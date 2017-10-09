Hindistan'da tarlaya sıkılan böcek ilacı 20 kişinin ölümüne neden oldu

Yerel basındaki haberlerde görüşlerine yer verilen yetkililer, eyaletin Yavatmal bölgesinde, ekinlere böcek ilacı sıkarken koruyucu önlem almayan yüzlerce çiftçinin zehirden etkilendiğini, bunlardan 20'sinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böcek ilaçlarını soluyan çiftçilerde ilk ölüm vakasının ağustos ayından görüldüğü bildirilirken, ölü sayısının eylül ayında giderek arttığı kaydedildi.

Zehirden etkilenen çiftçilerde bulanık görme, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve ciltte döküntüler gibi bazı rahatsızlıklar görüldüğü bildirildi. Bazı çiftçilerin de ilaç nedeniyle ciddi görme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Aktivistler, böcek ilaçlarını kapsayan düzenlemelerdeki eksiklik ve yoksul çiftçilere uygun güvenlik ekipmanlarının sağlamasındaki yetersizlik nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Hükümetin, olayların ardından böcek ilacının satışına yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçireceği açıklandı.

Öte yandan, Maharaşta eyaletinin başkenti Mumbai'deki Yüksek Mahkeme, geçen hafta, eyalet hükümetine söz konusu bölgelerde böcek ilacı satışını yasaklaması çağrısında bulunmuştu.