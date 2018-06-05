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Hindistan'da toprak kayması: 10 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 10 kişi öldü.

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Press Trust of India ajansı, dün gece Mizoram eyaletinde meydana gelen afette, 14 kişinin yaşadığı 2 katlı bir binanın toprak altında kaldığını duyurdu.

Binadaki 6'sı kadın 10 kişinin yaşamını yitirdiği, biri yaralı 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Eyalette aşırı yağışların bugün de sürmesi bekleniyor.

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