Hindistan'da toprak kayması: 10 ölü
Hindistan'ın kuzeydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 10 kişi öldü.
- AA
Press Trust of India ajansı, dün gece Mizoram eyaletinde meydana gelen afette, 14 kişinin yaşadığı 2 katlı bir binanın toprak altında kaldığını duyurdu.
Binadaki 6'sı kadın 10 kişinin yaşamını yitirdiği, biri yaralı 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Eyalette aşırı yağışların bugün de sürmesi bekleniyor.
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