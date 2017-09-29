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Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da bir tren istasyonunun üst geçidinde kalabalık nedeniyle meydana gelen izdihamda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Hindistan’ın Mumbai kentindeki Elphinstone Caddesi ve tren istasyonunu birbirine bağlayan üst geçitte kalabalık nedeniyle izdiham meydana geldi. İzdihamda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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