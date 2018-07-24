Hindistan'da tüp patladı: 4 ölü, 12 yaralı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir evde tüp patlaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
- AA
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Agra kentine bağlı Daadhki köyündeki bir evde, yemek yapıldığı esnada gaz kaçağı olan tüpün patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Patlamanın etkisiyle 2 katlı evin bir kısmının çöktüğü kaydedildi. Patlamada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.