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Hindistan'da tüp patladı: 4 ölü, 12 yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir evde tüp patlaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Agra kentine bağlı Daadhki köyündeki bir evde, yemek yapıldığı esnada gaz kaçağı olan tüpün patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle 2 katlı evin bir kısmının çöktüğü kaydedildi. Patlamada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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