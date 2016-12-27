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Hindistan'da uçak pistten çıktı: 12 yaralı

Hindistan'da Jet Havayollarına ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Jet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 154 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, ülkenin batısında yer alan Goa eyaletindeki Dabolim Havaalanında kalkıştan hemen önce pistten çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın acil çıkış kapılarından yapılan tahliye sırasında 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Uçağın pistten çıkış nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

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