Hindistan'da yalan haber yapanlara yönelik talimat kaldırıldı

"Hindustan Times"ın haberine göre, Irani, hükümetin, yalan haber üreten gazetecilerin akreditasyonunu askıya alacağına ilişkin yayımladığı talimatı, gün içerisinde Modi'nin isteği üzerine geri çekti.

Gazeteciler ve medya kuruluşlarının tepkileri üzerine, söz konusu talimat hakkındaki endişelerini dile getiren Modi'nin, yalan haberler sorununun, Hindistan Basın Konseyi (PCI) tarafından ele alınacağını söylediği aktarıldı.

Aynı zamanda akreditasyon almak için gereken kurallarda da değişiklik öngören talimat, Hint gazeteciler tarafından "basına yönelik saldırı" olarak değerlendirildi.

Irani'nin, "yalan haberlerin artan örnekleri" ile mücadele için gerekli olduğunu savunduğu talimatta, yalan haber tanımının ne olduğunun açıklanmadığı kaydedildi.