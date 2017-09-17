Hindistan'da yarış sırasında fırtınaya yakalanan tekneler alabora oldu: 9 ölü
Assam eyaletinde Sabang Nehri'nde düzenlenen yarış sırasında fırtına nedeniyle en az 3 teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Emniyet yetkilisi Mukesh Sahay, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki Tikkri Killa kentinde, Sabang Nehri'nde yapılan tekne yarışı sırasında 3 ya da 4 teknenin fırtınaya yakalandığını aktardı.
Fırtınada en az 3 teknenin alabora olduğunu kaydeden Sahay, arama kurtarma ekiplerinin nehirden 9 kişinin cesedini çıkardığını, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Sahay, cesetlerin yarışçılara ait olup olmadığının kesinleşmediğini, kaza sırasında nehirde şahsi motorlu botlarıyla seyahat eden insanların da bulunduğunu belirtti.
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