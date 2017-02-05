Hindistan’da yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para

“Vatandaşlık geliri” olarak da adlandırılan bu uygulama, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da da rağbet görüyor. Vatandaşlık geliriyle, yoksulluğu en hızlı şekilde azaltmak hedefleniyor. Birçok ülkede liderler, işçileri gereksiz kılan otomasyonlar karşılığında vatandaşlık geliri ile deneyimlemeyi düşünüyor. Robotların gelişmesiyle Amerika’da vatandaşlık geliri uygulamasının kaçınılmaz hale geleceği ifade ediliyor. Finlandiya’nın pilot uygulamayı yürüttüğü kaydedilirken, California ve Oakland’ın kendi uygulaması üzerinde çalıştığı belirtildi.

Öte yandan Hindistan’ın merakla beklenen yıllık ekonomi raporu Salı günü yayınlandı. Vatandaşlık geliri uygulamasının nasıl faydalı olacağını detaylıca anlatan bir bölüm içeren raporda, uygulamanın riskleri üzerinde durulduğu da görülüyor. Rapora göre, Hindistanlılara yıllık 113 dolar (7 bin 620 Hindistan Rupisi) ödenmesi öngörülüyor. Hindistan gibi düşük gelir oranına rağmen refaha sahip olan ülkelerde düşük nakit yardımının dahi önemli etkisi olabileceği aktarıldı. Var olan yardım programlarının etkisiz olduğu ifade edilirken, Hindistan gibi refah planlarında sızıntılar olan ve fakirlerin dışlandığı bir ülkede vatandaşlık geliri projesine ihtiyacın bir hayli arttığı da belirtildi.

Hindistan Temel Gelir Ağı Koordinatörü Sarath Davala, vatandaşlık geliri projesinin bir gecede hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Davala, Hindistan hükümetinin evrensel vatandaşlık gelirinin geliştirilmiş halini kullanabileceğini ancak bu modelin de henüz hazır olmadığını dile getirdi.

Hindistan’da bağımsızlığını kazandığı 1947’de yüzde 70 olan yoksulluk seviyesi, 2011-2012 yıllarında yüzde 22’ye düşmüştü.