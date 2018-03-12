Hindistan'daki Pakistanlı diplomatların taciz edildiği iddia edildi
Hindistan'da görev yapan Pakistanlı diplomatlar ile ailelerinin taciz edildiği öne sürüldü.
- AA
Dawn gazetesinin diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hindistan'da görev yapan Pakistanlı diplomatlar ve ailelerine yönelik tacizlerde son günlerde artış yaşandığı iddia edildi.
Haberde, diplomatların yanı sıra çocuklarının da okul yolunda Hint polisi tarafından durdurularak rahatsız edildiği belirtildi.
Artan tacizler nedeniyle Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinin, "taciz olaylarının durdurulması" istemiyle Hindistan İçişleri Bakanlığına başvurduğu kaydedildi.
Adı açıklanmayan kaynak, Pakistanlı diplomatların, tacizlerin son bulmaması halinde, ailelerini Hindistan'dan göndereceğini aktardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.