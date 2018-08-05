Hindistan'daki şiddetli yağışlarda ağır bilanço: 175 ölü

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, temmuz başından bu yana Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 175 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 139 kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda binanın duvarının çökmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve yolların su altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlarda bin 606 ev ve barınak hasar gördü.

Ölenlerden çoğunun, yıkılan ev ya da duvarlar, elektrik çarpması, ağaç devrilmesi nedeniyle veya akıntıya kapılma sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yağmurdan ciddi şekilde etkilenen kişilere maddi ve tıbbi yardım sağlanması konusunda yetkililere talimat vermişti.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle temmuz ayında ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.