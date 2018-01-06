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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ: 11 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirdi.

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Hindustan Times'ın haberine göre, Kralpora karakolundan Waseem Ahmad, Kupwara bölgesinde dün meydana gelen çığ felaketlerinde kurtarma ekiplerinin 11 kişinin cesedine ulaştığını belirtti.

Kupwara bölgesinde yer alan Sadhna Tepesi yakınlarında meydana gelen iki ayrı çığda 13 kişinin kar altında kaldığını aktaran Ahmad, ölenler arasında 2 yaşında bir kız çocuğunun ve aracı çığ altında kalan Hindistan Sınır Yolları Örgütü'nden (BRO) bir mühendisin de olduğu bilgisini paylaştı.

Ahmad, kar altında kalan biri 7 yaşında 2 kişinin kurtarıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Çığ altında kalanlar arasında bir yolcu aracındaki 7 kişinin de bulunduğu bildirildi.

Çok sayıda polis, asker ve sivil kurtarma görevlisinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği kaydedildi.

 

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