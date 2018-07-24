Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindu kadınla evlenen Müslüman gence saldırı

Hindistan'da Müslüman bir genç Hindu bir kadınla evlenmek için gittiği mahkemede saldırıya uğradı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor.
 
Hindustan Times'ın haberine göre, Ghaziabad kentinde, 25 yaşındaki Müslüman bir genç, Hindu bir kadınla evlenmek için gittiği mahkemede bir grubun tekme tokatlı saldırısına uğradı.
 
Sihani Gate bölgesi polis karakolundan Sanjay Panday, Sahil adındaki Müslüman gencin, Preeti Singh isimli kadınla nikah kaydını yaptırmak için gittiği mahkemede kalabalığın saldırısına uğradığını belirtti.
 
Sahil'i, kalabalığın elinden mahkemedeki güvenlik görevlilerinin kurtardığını aktaran Panday, olayla ilgili tutanak tutulduğunu ancak şimdiye kadar gözaltına alınan kimse olmadığını kaydetti.
 
Sahil, saldırıdan ufak yaralarla kurtulurken eşi yara almadı.
 
Ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana geliyor. Yakın dönemde Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güneydoğu Asya ülkesi Laos´ta baraj çöktü

Güneydoğu Asya ülkesi Laos´ta baraj çöktü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA