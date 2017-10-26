Hint İslam alimine 'teröre teşvik' suçlaması

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA), terör ve şiddet karşıtı davet söylemiyle tanınan Hint İslam alimi Zakir Naik hakkında vaazlarında nefret söylemi kullandığı ve insanları teröre teşvik ettiği gerekçesiyle dava açtı.

NIA, perşembe günü mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, davet hareketi sözcüsü Naik'i ülkesine savaş açtığını, bilinçli ve kötü niyetli olarak dini duyguları kışkırttığını ve vaazlarında kullandığı söylemle halkın dini duygularını incitttiğini ileri sürdü.

NIA'nın kendi özel yetkili mahkemesinde açılan dava dosyasında 85 kişinin aleyhte tanıklıklarına yer verildi.

Terör ve şiddet karşıtı görüşleriyle tanınan Naik hakkında ilk kez geçen yıl Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleşen silahlı terör eyleminin faillerinden birinin onun görüşlerinden etkilendiğinin iddia edilmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

INTERPOL'den Naik için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti

NIA'nın Naik hakkında yürüttüğü 10 aylık bir soruşturma sonucunda Naik'in kurucusu olduğu İslami Araştırma Vakfı ve ona bağlı televizyon kanalı yasaklamış, Naik'in vakfına ve bağlı ortaklıklarına ait 37 mülke el koymuştu.

Soruşturmaya bakan Mumbai'deki özel yetkili NIA mahkemesi, "yakalanmaktan kaçacağı ve ajansın ve mahkemenin huzuruna gönüllü olarak çıkmayacacağı" gerekçesiyle kefaletsiz tutuklama emri çıkarmıştı.

Hint hükümeti hakkında solruşturma başlatıdığında Hindistan'da bulunmayan ve suçlamaların ardından ülkesine dönmeyen İslam aliminin yakalanması için INTERPOL'den Naik için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Hint Dışişleri Bakanlığı temmuz ayında Naik'in pasaportunu iptal etmişti.

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan 51 yaşındaki Naik, terör ve şiddet karşıtı davet söylemiyle biliniyor. 2005 yılında hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü davetçi Ahmed Didat’ın öğrencisi olan Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle dünya çapında ilgi görüyor.