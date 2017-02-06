Hırsızlar Fransız askerlerin silahlarını çaldı

Fransa’nın Ain bölgesinde Perşembe günü meydana gelen olayda, bir restoranın otoparkında park halinde bulunan askeri zırhlı aracın camlarını kıran saldırganlar, araç içinde bulunan askerlere ait Famas saldırı tüfeğini ve kurşunlarını çaldı. Olay sırasında askerlerin öğlen yemeğinde olduğu ifade edildi. Askerlerin camın kırık ve silahların da kayıp olduğunu fark etmesinin ardından bölgede geniş çaplı bir arama gerçekleştiği kaydedildi. Zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.