Yüz kremi çalan Madridli başkan istifa etti

Görüntülerde, Cifuentes bir kozmetik mağazasının deposunda bir güvenlik görevlisinin nezaretinde çantasını boşalttığı ve ardından güvenlik görevlisine bir miktar para verdiği göze çarptı. Cifuentes hakkında daha önce de hiçbir derse girmeden master aldığına dair iddialar gündeme gelmişti.