Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, Türkiye'ye gelecek
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye salı günü günübirlik ziyaret gerçekleştirecek olan Kitarovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmede, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin iş birliği olanakları değerlendirilecek.
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