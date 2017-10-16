Hollanda Başbakanı Kral ile görüşmeye bisikletle gitti
Hollanda Başbakanı'nın Kraliyet Sarayı'na bisikletle gitmesi sosyal medyada büyük destek aldı.
- DHA
Hollanda yönetiminde 2010 yılından beri yer alan Başbakan Mark Rutte'nin Kraliyet Sarayı önündeki kırmızı halıda bisikletini zincirlerken ve saraydan bisikletle çıkarken çekilen görüntüleri medyada ilgi odağı oldu.
17 milyonluk nüfuslu Hollanda'da yayaşanlardan çok olduğu söylenen bisiklet sağlıklı ve çevre dostu taşıt olarak kullanılıyor.
Devlet memurları arasında popüler olan ve klişe haline gelmiş kurşun geçirmez arabalar yerine Rutte'nin sık sık bisiklet kullanması, dünyanın en varlıklı ülkelerinden biri olan Hollanda'da alçakgönüllü bir hayat stilini de sembolize ediyor.
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