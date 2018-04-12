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Hollanda Başbakanı Rutte: Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösteriyoruz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösterdiğini ancak bunun orantılı olması gerektiğini söyledi.

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Çin'de, Boao Asya Forumu 2018 Yıllık Konferansı'na katılan Rutte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaşanan korkunç saldırının arkasında büyük ihtimalle Suriye'nin olduğunu düşündüğümüz için, Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösteriyoruz. Fakat bunun orantılı olması gerekir ve bu bizim için belirleyicidir." dedi.

Rutte, "Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de kimyasal silahları araştırma tasarısını kabul etmemesi üzücü. Böyle bir araştırma saldırıdan kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarabilirdi." diye konuştu.

 

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