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Hollanda Savunma Bakanı istifa etti

Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Mali'de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etti.

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Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert,Mali'de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etti.

Hennis-Plasschaert, parlamentoda geç saatlere kadar yaptığı savunmanın sonunda geçen yıl Mali'deki tatbikat sırasında arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki askerin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan konuyla ilgili raporu gördüğünde yanlış ve geç adımlar attığını belirten Hennis-Plasschaert, "Bunun yaşanmasını istemezdim." dedi.

Hennis-Plasschert, kendisi ile birlikte Hollanda Silahlı Kuvvetleri Generali Tom Middendorp'un da görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan raporda, geçen yıl Mali'deki tatbikat sırasında iki Hollanda askerinin ölümüne neden olan havan toplarının arızalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Mali'de geçen yıl, Hollanda’nın Mali’de BM'ye bağlı askeri birliğinde gerçekleşen tatbikatta arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki Hollanda askeri ölmüş, bir asker yaralanmıştı.

Hennis-Plasschaert, son seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nden (VVD) milletvekili seçilmişti.

 

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