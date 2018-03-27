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Hollanda, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Hollanda için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, 'Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum ve her iki tarafın da mazeretleri olacağı bir durum öngörmüyorum.' dedi.

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Blok, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BMGK'nin mart ayı dönem başkanı olan Hollanda'nın Suriye'deki insani durumdan son derece endişe duyduğunu belirten Blok, insani yardımların ulaştırılabilmesi için BMGK'nin ateşkes talep eden kararının uygulanması çağrısı yaptı.

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan krizinin ardından Hollanda'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Blok, Hollanda'nın İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu göstermek istediğini söyledi.

Blok, Rusya'nın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesi olayında yürütülen soruşturmada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile çalışması gerektiğini ifade etti.

AA muhabirinin ''Türkiye ile ilişkileri normalleştirecek misiniz? Bu konuda herhangi bir adım atma konusunda istekli misiniz yoksa Türkiye'den mi bir adım bekliyorsunuz?'' sorusuna Blok, şöyle cevap verdi:

''Türkiye, Hollanda için çok önemli bir ülke ve NATO üyesi. Hollanda'da büyük bir Türk topluluğu da var. Türkiye ile çalışmak istiyorum. Bildiğiniz gibi son bir yıldır birtakım sebeplerden dolayı Türkiye-Hollanda ilişkileri gergin. Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum ve her iki tarafın da mazeretleri olacağı bir durum öngörmüyorum. Kendi haklarımıza, kendi görüşlerimize sahip ülkeleriz ve bu nedenle de mazeretlere gerek olmamalı.''

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