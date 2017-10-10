Hollanda'da 7 okulda bomba ihbarı yapıldı
Hollanda'nın farklı kentlerindeki okullarda bomba ihbarı nedeni ile 7 okul tahliye edildi.
- AA
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Lahey, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Leeuwarden ve Haren kentlerinde bulunan toplam 7 okul bomba ihbarı nedeni ile tahliye edildi.
Okul binalarında bulunan herkesin kısa süreliğine tahliye edilmesi sonrasında yapılan araştırmalarda bomba bulunamadığı bildirildi.
Polis, paniğe neden olan ihbarları yapanların bulunması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
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