Hollanda'da 7 okulda bomba ihbarı yapıldı

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Lahey, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Leeuwarden ve Haren kentlerinde bulunan toplam 7 okul bomba ihbarı nedeni ile tahliye edildi.

Okul binalarında bulunan herkesin kısa süreliğine tahliye edilmesi sonrasında yapılan araştırmalarda bomba bulunamadığı bildirildi.

Polis, paniğe neden olan ihbarları yapanların bulunması için çalışma başlatıldığını duyurdu.