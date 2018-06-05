Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda'da işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı

Hollanda'da yapılan araştırmaya göre işverenler, Türk, Faslı ve Surinamlı isimlerle gönderilen iş başvuru e-postalarını, Hollandaca adla olanlara göre daha az açıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda'da bir araştırma, işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığını ortaya koydu.

İnternet üzerinden özgeçmiş şablonları ve iş başvuru örnekleri sunan CVSter adlı kurumun yaptığı araştırmada, ülkede farklı branşlardaki 120 firmaya uydurulmuş isimlerle 480 iş başvurusu e-postası gönderildi.

Araştırmaya göre işverenler, Türk, Faslı ve Surinamlı isimlerle gönderilen e-postaları, aynı sayıdaki Hollandaca olanlara oranla yüzde 9 daha az açtı.

Araştırmada, ekte özgeçmişi bulunan yabancı isimle gönderilen e-postalarına ise yüzde 13 daha az bakıldığı ifade edilirken, yabancı isimle iş başvurusu yapanların yüzde 16 daha az iş görüşmesine davet edildiği kaydedildi.

Gönderilen e-postaların ve ekteki özgeçmişlerin açılıp açılmadığının mail izleme yazılımıyla takip edildiği aktarıldı.

Devlet Kamu Televizyonu NOS'da ocak ayında yayınlanan Radar isimli programda, ülkedeki istihdam bürolarının yarısının işverenin isteği üzerine Türk, Fas ve Surinamlıları istihdam için saf dışı bırakmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA