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Hollanda'da mahkemeden camiye destek kararı

Hollanda'daki Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam Belediyesinin Ayasofya Camisi'nin geçici olarak kullandığı binayı boşaltma kararını iptal etti.

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Hollanda'daki Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam Belediyesinin Ayasofya Camisi'nin geçici olarak kullandığı binayı boşaltma kararını iptal etti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı caminin, geçici bir süreliğine bulundukları binada Temmuz 2018'e kadar kalabileceklerini bildirdi.

"Faaliyetleri boşaltma talebinden daha önemli" 

Açıklamada, caminin şu an bulundukları binada topluma yönelik yaptığı faaliyetlerin, belediyenin boşaltma talebinden daha önemli olduğu vurgulandı.

Ayasofya Camisi Kurumsal İletişim Başkanı Mustafa Azmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararın kendilerine nefes aldırdığını belirterek, mutlu olduklarını söyledi.

Caminin yapım sürecinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı çoktan bitmesi gereken inşaatın uzun sürdüğünü dile getiren Azmaz, geçici binada kalmak için ön görülen süreden çok daha önce inşaatı bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Bu zamana kadar her türlü konuda çok iyi çalıştık"

Mustafa Azmaz, "Belediye ile aramızda aslında hiçbir sıkıntı yok. Bu zamana kadar her türlü konuda çok iyi çalıştık. Ama bu konuda bize maalesef anlayış göstermedikleri ve bine yakın üye ve cemaat ile başka bir yere gidemeyeceğimiz için belediyeyi mahkemeye vermek zorunda kaldık. Bu duruma gelmesini istemezdik." dedi.

Rotterdam Belediyesi, caminin yapım süresinin uzamasına rağmen geçici bina için anlaşılan sözleşmeyi uzatmayacağını bildirmiş ve bir ay içerisinde cami olarak geçici kullanılan binayı boşaltmasını istemişti.

Caminin yönetim kurulu, bunun üzerine belediyeyi mahkemeye vermişti.

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