Hollanda'da mülteci çocuk Amir ailesine geri verildi

Çocuk bakım evinde kaldıktan kısa bir süre sonra hastalığı nüksettiği için hastanede kalan Amir, Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılan anlaşma sonucunda taburcu edildikten sonra ailesine geri verildi.

Mülteci kampında yaşayan aileye Amir için şartların uygun olduğu bir ev tahsis edildi.

Ailenin avukatı Joancy Breeveld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin "inanılmaz derecede mutlu" olduğunu söyledi.

Amir'in ailesinden ayrı kalmasının manevi ve ahlaki açıdan doğru olmadığını belirten Breeveld, "Amir'in tekrar ailesine verilmesi çocuklarının bakımını üstlenebilecek durumda olduklarını gösteriyor. Madem geri verilecekti neden önce ellerinden alındı? Bir ay içerisinde ne değişmiş olabilir ki?" dedi.

Breeveld, daha önce belirlenen duruşmanın 1 Kasım'da yapılacağına işaret ederek, "Umarım Çocuk Esirgeme Kurumu davayı geri çeker." diye konuştu.

Hollanda'da mahkeme geçen ay, Çocuk Esirgeme Kurumunun başvurusu üzerine fukosidoz hastalığından muzdarip mülteci çocuğun ailesinin yanında değil, çocuk bakım evinde kalmasına hükmetmişti.

Dönemin Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Klaas Dijkhoff, Amir'in hastalığından dolayı mülteci ailenin geçen yıl Hollanda'da kalmasına karar vermişti. Aileye, mülteci kampı yerine tanınan ev hakkı bu zamana kadar yerine getirilmemişti.