Hollanda'da polise başörtüsü yasağı İnsan Hakları Komisyonuna taşındı

Hollanda'da Müslüman kadın polis, çalışırken üniformasıyla başörtüsükullanmasına izin verilmemesini Hollanda İnsan Hakları Komisyonuna taşıdı.

Müslüman kadın polisin avukatı Betül Özateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin polis üniforması giydiğinde başörtüsü kullanmasına izin verilmemesinin din özgürlüğüne aykırı ve ayrımcılık olduğunu belirtti. Özateş, şunları söyledi:

"Müvekkilimin bulunduğu polis bürosu şikayet bölümünde çalışan herkes işini üniformalı yaparken kendisine istisna uygulanarak başörtüsünü çıkarmadığı takdirde sivil elbisesi ile çalışmasına izin verileceği söylendi. Bu şekilde çalışan müvekkilim kendisine din üzerinden ayrımcılık yapıldığı için komisyona şikayette bulundu."

Özateş, şikayetin sonucunun 14 Kasım'da belli olacağını aktararak, "Sonucun bizim açımızdan olumlu olacağına inanıyorum. Komisyonda alınan kararlar bağlayıcı olmasa da bir geçerliliği var. Ayrımcılık yasası üzerine kurulmuş bir komisyon olduğu için olumlu bir sonuç bizi bir adım ileri götürecektir." ifadesini kullandı.

Başörtüsünün dini sembolize etmediğini kaydeden Özateş, "Dini sembolize eden eşyalar üniforma altında gizlenebilir ama başörtüsünü gizleyemezsin." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da, polislerin tarafsız gözükmeleri amacıyla üniforma giydiklerinde dini sembolize eden eşyaları kullanmaları yasak.

Amsterdam İl Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg, geçen mayısta Hollanda'da yerel bir gazeteye verdiği röportajda, emniyet teşkilatına farklı etnik kökenlerden kişilerin istihdam edilmesini sağlamak için başörtüsünün polis üniformasının bir parçası olması hususunu görüşebileceklerini söylemişti.