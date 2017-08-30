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Hollanda'da teröre karşı önlem

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki işlek caddelerde muhtemel terör saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağı duyuruldu.

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Hollanda'nın Rotterdam kentindeki işlek caddelerde muhtemel terör saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağı duyuruldu.

Rotterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde Avrupa'da artan terör eylemlerine karşı kentin en işlek cadde ve sokaklarında araçla saldırı yapılması ihtimaline karşı yeni güvenlik tedbirleri alınacağı bildirildi.

Açıklamada, olası terör saldırılarını engellemek amacıyla sokaklara görünmeyecek şekilde bariyerler yerleştirileceği belirtildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan da İspanya'daki terör saldırısının ardından kentte yeni terör önlemleri alınması gerektiğini ifade etmişti. 

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