Hollanda'da Türk camisinden 'provokasyona gelmeyin' çağrısı

Laleli Camisi yönetim kurulunun yayımladığı basın bildirisinde, PEGIDA'nın yarın Laleli Camisi önünde İslam karşıtı pankart açarak domuz etli mangal partisi yapmak istemesinin apaçık bir provokasyon olduğu belirtildi.

Provokasyona gelmemek için kararlı oldukları belirtilen bildiride, cemaate ve çevrede yaşayan topluma sakin olmaları çağrısında bulunuldu.

Bildiride, "1982 yılından beri bulunduğumuz bölgede şimdiye kadar hiçbir tatsız olay yaşamadık ve bunun böyle kalmasını istiyoruz. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamak birbirimize saygılı olmak ve desteklemek bizim semtimizin gerçeklerindendir. Bunu da küçük bir grupun provokasyonuyla bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Cami yönetiminin PEGIDA'nın eyleminden endişe duydukları kaydedilirken, "Özellikle kendi cemaatımız ve çevremiz dışındaki kişilerden eyleme karşı yapılabilecek bir müdaheleden kaygılıyız. Bu grupları tanımadığımız için yönetim olarak bunları kontrol edemeyiz. Endişelerimiz belediye ve polis teşkilatı ile paylaşıldı. Olası rahatsız edici durumlara karşı gerekeni yapacaklarına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuştu.

Rotterdam’ın Fas asıllı belediye başkanı Ahmed Aboutaleb geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin vermişti. Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem belediye başkanları ise izin vermemişti.

Aboutaleb geçen yıl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi'ne ateş izni vermişti.

Rotterdam'da Başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Bakan Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.