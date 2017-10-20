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Hollanda'dan İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşasına kınama

Hollanda, İsrail'in Batı Şeria ve El Halil'deki yeni yerleşim yerleri inşasını kınadı.

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Hollanda, İsrail'in Batı Şeria ve El Halil'deki yeni yerleşim yerleri inşasını kınadı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün aldığı Batı Şeria ve El Halil'de 3 bin yeni yerleşim yeri inşası kararının kınadığını belirtti.

İsrail'in bu kararı alarak nasıl bir barış anlayışı düşüncesinde olduğuna dair soru işaretleri oluşturduğunu kaydeden Koenders, "İsrail'in, yeni yerleşim yerleri inşası kararının Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm için hiçbir katkısı yok. İsrail bu tutumu ile uzlaşmayı zora sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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