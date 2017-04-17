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Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'dan skandal paylaşım

Hollanda'da Türkiye düşmanlığı ile prim yapmaya çalışan Geert Wilders, küstah bir şekilde Türkiye'nin referandumda daha fazla İslamofaşizmi seçtiğini söyledi.

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Hollandalı İslam ve Türkiye düşmanı politikacı Geert Wilders, referandum sonucuna dair Twitter'dan edepsiz bir paylaşımda bulundu.
 
Türkiye'deki 'evet' zaferini yediremeyen Wilders, "Türkiye bugün daha fazla islamofaşizmi ve totalitarizmi seçti' diyerek sosyal medyadan nefret kustu.

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