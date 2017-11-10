Hollandalı öğrencilerden camiye ziyaret

Hollanda'da bir grup lise öğrencisi din dersleri kapsamında cami ziyaretinde bulundu.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarına bağlı Selahaddin Eyyubi Camisi'ni ziyaret eden Ulft köyündeki Almende İsala Lisesinde öğrenim gören 275 öğrenci, İslam hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler burada arkasında saf tuttukları imamın hareketlerine uyarak namaz kıldı.

Almende İsala Lisesinin Hayat Bilgisi öğretmeni Gea Rebel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din dersi kapsamında 13 yıldır Selahaddin Eyyubi Camisi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerini değerlendiren Rebel, "Din dersinde İslam hakkında teorik bilgi vermektense, camiyi ziyaret ederek Hollanda'daki Müslümanların yaşantılarını ve tecrübelerini birebir görmek daha faydalı olacağını düşündüğümüz için bu ziyareti yapıyoruz. İnsanlar çok kolay başkası hakkında düşüncelere girerek kafasında belirli bir şekillendirme yapabiliyor. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için en güzeli insanlara soru sormakla olur. Camide bu soruları sormak için tam yeridir." dedi.

Cami ziyaretiyle mevcut ön yargıların tamamıyla yok olmadığını dile getiren Rebel, buna rağmen öğrencilerin bu ziyarette iletişim kurdukları insanlara veya ibadet merkezlerine olumlu bakmaya başladıklarını anlattı.

Her yıl kasım ayında öğrencileri misafir ettiklerini belirten Selahaddin Eyyubi Cami Başkanı Mehmet Şükrü Alakay da "Biz bir Müslümanın karakterini ve İslamın ne olduğunu öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. Onlarla aynı toplum içerisinde yaşıyoruz. Bizi daha iyi anlayabilmeleri ve tanımaları için bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Alakay, Almende İsala Lisesinin etkinliğini örnek alan çevredeki diğer okulların da yıl içerisinde küçük gruplarla da olsa camiyi ziyaret etmeye başladıklarını kaydetti.