Hollanda'nın Schiphol havaalanında kırmızı alarm
Hollanda'nın başkentinde bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda (AMS), sistemde meydana gelen çökme yüzünden kırmızı alarm verildi.
- İHA
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol havaalanında sistemde meydana gelen çökme nedeniyle kırmızı alarm verildi. Havaalanı yetkililerinin Twitter'dan yaptığı açıklamada önce, "Şu anda havalimanımızda iniş ve kalkışlar yapılmamaktadır. Hava trafik kontrolü bu konuyu araştırıyor. Bilgi güncellemesi yapılacaktır. Lütfen mevcut uçuş durumlarınızı sitemizden ya da uçuş uygulamamızdan kontrol edin" ifadeleri yer aldı.
Yetkililer daha sonra yaptığı açıklamada ise hava trafiğinin tekrar başladığını duyurdu.
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