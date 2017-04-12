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Hollande, Suriye konusunda BM'nin kararlı hareket etmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'deki suçlar konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) kararlı hareket etme çağrısında bulundu.

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Hollande, Savunma Konseyi toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki sivillere yönelik sürekli tekrarlanan saldırılara son verilmesi için gerekenin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Esed rejiminin İdlib'de 4 Nisan'da gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısının oluş şeklinin de ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Hollande, BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası toplumun, sorumluluklarının farkında olarak suçların cezalandırılması ve sivillerin korunması için kararlı bir şekilde acilen hareket etmesi gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyinin, İdlib'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırının oluş şeklinin açıklığa kavuşturulması için yapılacak araştırmada Suriye rejiminin iş birliği yapmasını da içeren bir kararı bugün oylaması bekleniyor.

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