Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein taciz iddiaları nedeniyle şirketinden kovuldu

The Weinstein Company'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, suistimaller hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında Weinstein'ın şirketle bağının derhal kesilmesine karar verdiği belirtildi.

Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu ve eski patronu olan Weinstein, kardeşi Bob Weinstein ile kurdukları The Weinstein Company'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Weinstein hakkında New York Times gazetesinde geçmişi 1990'lı yıllara kadar giden cinsel taciz iddiaları hakkında haber yapılmıştı.

Haberde, 65 yaşındaki Weinstein'ın, söz konusu tarihten bu yana en az 8 cinsel taciz şikayetinin yasal uzlaşmayla yargıya taşınmasının önlediği bilgisine yer verilmişti.

Gazete, şikayetçilerin büyük bölümünün Weinstein'ın filmlerinde rol almak isteyen, sinema sektörüne yeni adım atan genç kadınlar olduğu bilgisini paylaşmıştı. Gazeteye konuşan taciz mağdurları arasında Ashley Judd ve Rose McGowan gibi tanınmış oyuncular da bulunuyordu.

Hollywood'un en başarılı yapımcılarından biri olan Weinstein, "Aşık Shakespeare", "Zoraki Kral" ve "Ucuz Roman" gibi Oscar ödüllü filmlerin yanı sıra çok sayıda bağımsız filmin yapımcılığını üstlenmişti.