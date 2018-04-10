Hollywood yıldızı Dwayne Johnson Veliaht Prens İbn Selman'a tekila sözü verdi

Tarihi ABD ziyareti sırasında diplomatlarla görüşme gerçekleştirmesinin yanı sıra İbn Selman eğlence sektörünün önde gelen isimleriyle de bir araya geldi.

Medya patronu Rupert Murdoch'ın evinde partiye katılan Muhammed bin Selman'ın The Rock ismiyle tanınan Dwayne Johnson ile de görüştüğü belirtildi.

Hollywood'tan çok sayıda meşhur ismin katıldığı partiden sonra şahsi hesabından paylaşım yapan Dwayne Johnson, "Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. En iyi tekilalarımı kraliyet ailesiyle paylaşağım" dedi.

Henüz paylaşımı neden değiştirdiği belli olmasa da Dwayne Johnson, "Tarihi bir gece. Veliaht Prens Selman ile tanışmak benim için bir zevkti.Bu gece için herkese teşekkürler. Ne kadar şanslıyım ki tekilamı da yanımda getirdim" ifadelerine yer verdi.