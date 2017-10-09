Hong Kong havalimanında dev uçak alev aldı
Los Angeles'a gitmek üzere Hong Kong havalimanında hazırlık yapan American Airlines uçağından bir anda alevler yükseldi.
Dünyadaki en yoğun havalimanları arasında yer alan Hong Kong'da bugün paniğe yol açan bir yangın çıktı.
American Airlines'a ait dev yolcu uçağı, yerel saatle 17.30 sularında bir anda alev aldı. Terminalde uçak bekleyen yolcular tarafından görüntülenen yangın, uçağın kargo bölümünde başladı.
Bir anda yayılan alevler, bir havalimanı görevlisinin yaralanmasına yol açtı.
Mekanik bir sorundan yangının çıktığını belirten American Airlines, Los Angeles'a yapılacak uçuşun iptal edildiğini açıkladı. (Milliyet)
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