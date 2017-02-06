Honduras'ta trafik kazası: 23 ölü, 35 yaralı
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
- AA
Yerel basındaki haberlerde, Germania belediyesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun üzerine kamyon ile bir halk otobüsünün çarpıştığı belirtildi.
Kazada 23 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların başkent Tegucigalpa'daki hastanelere kaldırıldığı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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