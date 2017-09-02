Houston'da su sıkıntısı yaşanıyor

Houston kentinde etkili olan kasırga sonrasında kentin, su ve kanalizasyon şebekesinin tahrip olması nedeniyle büyük gıda ve su sıkıntılarının yaşandığı belirtiliyor. ABD'nin çeşitli eyaletlerinden uçak ve kamyonlarla bölgeye içme suyu sevkiyatının yapıldığı bildirildi.

Amerikan Kızılhaç yardım kuruluşunun ülke genelinde kasırgadan zarar görenler için yardım kampanyası başlattığı belirtildi. Ülke genelinde Amerikalıların yardım kampanyasına katılarak destek verdikleri öğrenildi.

Yetkililer, Houston kentinde su sıkıntısının aylarca sürebileceğini kaydediyor. Bazı marketlerde insanların su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdukları, yaklaşık 7 litre su alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekledikleri belirtiliyor. Su kuyruklarında bekleyen insanların kişi başı yaklaşık 7 litre su alabilecekleri uyarıları yapılıyor.