HRW: ABD Suriye'de gerekli önlemleri almadı

İnsan Hakları İzleme Örgütü 16 Mart 2017 tarihinde ABD'nin Suriye'de bir mescide düzenlediği saldırı hakkındaki raporunu yayınlayarak, "ABD Suriye'de gerekli tedbirleri almadı" ifadelerine yer verdi.

ABD 16 Mart 2017 tarihinde Suriye'nin Halep kentinde Ömer İbn el-Hattab camiine düzenlediği saldırıda 38 sivili öldürmüştü.

Saldırının ardından açıklama yapan ABD'li yetkililer hava saldırısının içinde suriyeli muhaliflerin bulunduğu mescidin yanındaki binaya yapıldığını belirterek, saldırıdan mescidinde etkilenmiş olabileceğini söylemişti.

Konuyla alakalı soruşturma başlatan İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün, "Ömer İbn el-Hattab mescidi saldırısı; ABD gerekli tedbirleri almadı" başlıklı raporunu yayınlayarak ABD'nin mescidi doğrudan hedef alarak vurduğunu açıkladı.

MESCİT'TE SİLAHLI UNSUR YOKTU

ABD saldırı sonrası mescit civarında silahlı el-Kaide unsurlarının olduğunu iddia etmişti. Söz konusu iddiayı da araştıran İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Mescidin çevresinde veya içerisinde herhangi bir silahlı el-Kaide unsuru yoktu" ifadelerine yer verdi.

Saldırıda ölenlerin hepsinin sivil olduğunu belirten rapora göre, kurbanların üstünden çıkan kıyafetlerin sivil kıyafetleri olduğu ve saldırı bölgesinde herhangi bir silaha raslanmadığı belirtildi.

5'İ ÇOCUK 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre saldırıda aralarında 5 çocuğunda bulunduğu 38 kişi hayatını kaybetti. 28 kişinin kimlik tespiti aileleri tarafından yapılırken, 10 kişinin tespiti yapılamadı.