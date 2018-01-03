Hükümetten İran açıklaması: Bu sürece destek veren iki kişi var

Ankara'da gazetecilerin temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika gündemine dair soruları cevapladı. Kendisine İran'daki durumla ilgili bir soru da yöneliten Bakan Çavuşoğlu, İran yönetiminin 'Sorun varsa çözeriz, sabırlı davranıyoruz' yönündeki açıklamalarının önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"İran yönetimi, 'Biz, barışçıl gösterilere itibar etmiyoruz, varsa sorun çözeriz. Sabırlı davranıyoruz. Devletin demir yumruğunu da göstermiyoruz' diyorlar. İlginç bir durum. Arkasında başka güçler olduğu söyleniyor. Ama deliller net şekilde ortaya çıkmadan bir şey söylemek zor. Yönlendirme mi var iyi değerlendirmek lazım. Bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi Netenyahu, diğeri Trump. Başka ülkelerden bu gösterilere destek veren açıklamalar görmedim. İran’ın iç işleridir ama İran’ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız. Rejimi seversiniz sevmezsiniz ama yönetimler seçimle iş başına gelir. Seçimlerden sonra demokratik olup olmadığı konusunda itirazlar gelmiyor. Bir yönetim değişecekse bir sonraki seçimde İran halkı değiştirebilir."

Çavuoğlu, İran'ı eleştiren ülkelerin de samimi olması, çifte standarttan uzak olması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kendine hizmet eden ya da kendi çıkarlarına uygun olan, buna benzer hiç seçimin olmadığı ülkeler gayet iyi güzel oluyor, onlara övgüler var. İran’la geçinemiyoruz, İran bize karşı dolayısıyla bu rejim kötü. Bu çifte standarttır. Mısır’da bir darbe oldu. Darbecilere herkes destek verdi. Başka ülkelerde onlara övgüler var. İran’a eleştiriler var. Bu tür müdahaleler İran rejiminin de işlerini kolaylaştırır. Kimler İran’ı karıştırmak istiyor, bu da ortada. Ruhani’nin açıklamalarını da olumlu buluyoruz. Barışçıl gösteri hakkının olduğunu ve kanunların çiğnenmemesi gerektiğini söylüyor. Şiddetten, provokasyondan kaçınılması gerektiğini söylüyor."