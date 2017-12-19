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Abdulmelik el-Husi: Balistik füzelerle misliyle karşılık vereceğiz

Husilerin lideri, sahip oldukları balistik füzelerle koalisyon güçlerinin saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi

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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, sahip oldukları balistik füzelerle koalisyon güçlerinin saldırılarına karşılık verebileceklerini belirtti.

"KOALİSYONUN SALDIRILARINA MİSLİYLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başlattığı operasyonun üzerinden "bin gün" geçmesi münasebetiyle yaptığı ve Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan konuşmasında, koalisyon güçlerinin saldırılarına misliyle karşılık vereceklerini söyledi.

"YENİDEN DAYATACAĞIMIZ BİR DENKLEM VAR"

"Bugün, tüm çaba ve sorumluluğumuzla yeniden dayatacağımız bir denklem var" ifadesini kullanan Husi, "Balistik füzelerimiz, Yemame Sarayı'na kadar ulaşıyor." diye konuştu.

FÜZE HAVADA VURULMUŞTU

Husiler, bugün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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