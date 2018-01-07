Husi militanları Yemen'de Suudi uçağını düşürdüğünü iddia etti

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husi militanları ise uçağın kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

ARAP KOALİSYONU VE YEMEN ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.