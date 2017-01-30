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Husiler BM karargahına saldırdı

Yemen- Suud sınırında bulunan BM karargahı Husiler tarafından saldırıya uğradı.

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Husi milisler Yemen-Suud sınırında bulunan BM karargahına füzeyle saldırdı.

Saldırı sonrasında cay kaybı yaşanmazken, karargahın duvar ve camları zarar gördü.

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