Husiler BM karargahına saldırdı
Yemen- Suud sınırında bulunan BM karargahı Husiler tarafından saldırıya uğradı.
Husi milisler Yemen-Suud sınırında bulunan BM karargahına füzeyle saldırdı.
Saldırı sonrasında cay kaybı yaşanmazken, karargahın duvar ve camları zarar gördü.
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