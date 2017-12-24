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Husiler, eski cumhurbaşkanı Salih yanlısı güçlerden 120 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'de Husilerin, eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden 120 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

  • AA
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Husilere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Sana'da ay başında çıkan silahlı çatışmalarda alıkonulan Salih yanlılarından 120 kişi serbest bırakıldı.

Husilerin devlet işlerinin idaresi için kurduğu, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Yüksek Siyasi Konsey'in söz konusu kişiler hakkındaki af kararı sonrasında bu adımın atıldığı belirtildi.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Bu anlaşmazlık, kasım ayı sonunda taraflar arasında şiddetli çatışmalara dönüşmüş, eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih de 4 Aralık'ta Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Salih'in daha önce başkanlık ettiği Genel Halk Kongresi, çok sayıda yönetici ve mensubunun bu süreçte Husiler tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.

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