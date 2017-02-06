Husiler 'Riyad'ı vurdu' iddiası
Yemenli Husiler yeni geliştirilen bir balistik füze ile ilk defa Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduklarını iddia etti.
- star.com.tr / Yaser Emre
Yemenli Husiler yeni denedikleri balistik füzeyi 5 Şubat gecesi Yemen’den Riyad’a doğru fırlattıklarını ilan etti. Füzenin başarılı bir şekilde hedefine vardığını belirten kaynaklar, başkentin güneybatısındaki El Muzahmiyya bölgesinde bulunan bir askeri üssün vurulduğunu öne sürdü.
Saldırıyı üstlenen Yemenli Husiler, "Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen bu saldırının nedeni, Yemen halkına ve Şiilere uygulanan insafsız zulümlerdir" açıklamasında bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada, "İlk defa denenen bir balistik füzeyle Riyad'ı başarılı bir şekilde vurduk. Askeri bir üssün hedef alındığı saldırı başarıyla tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Suudlu yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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