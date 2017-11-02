Husiler Yemen’de çocukları hedef aldı: 5 ölü

Yemen’de sivillere yönelik katliamlarına devam eden Husilerin Taiz kentinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk ağır yaralandı.

Yemen’de iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda bir çok sivil hayatını kaybetmesine neden olurken, ülkedeki yaşam koşullarını etkiliyor. Ülkedeki kötü yaşam koşulları yüzünden ortaya çıkan kolera salgınlarının ise yaklaşık bir milyon kişiyi etkiledi ve en az 2 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA yayımladığı raporda, Yemen'de Mart 2015'ten Eylül 2017'ye kadar insani yardıma muhtaç çocuk sayısının 11 milyon 300 bine ulaştığı belirtilmişti.