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Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan füze havada imha edildi

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki Husiler tarafından atılan bir balistik füzeyi Cazan kenti üzerinde havada imha ettiği bildirildi.

  • AA
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Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Hava Savunma Kuvvetleri, Yemen topraklarından fırlatılan füzeyi sınırdaki Cazan kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.

Husilere ait El-Mesire kanalı ise "Bedir 1" tipi balistik füzeyle Cazan Havalimanı'nın hedef alındığını iddia etti.

Son 9 günde Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan ve havada imha edilen füze sayısı 7'ye yükseldi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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