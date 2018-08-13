Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran iline balistik füze saldırısı düzenledi Suudi Arabistan'ın 'El-İhbariyye' kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Necran'a attığı balistik füzeyi havada imha etti. Haberde daha fazla bilgi verilmedi.