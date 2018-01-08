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Husilerin Başbakanı Habtur'dan kritik Suudi Arabistan açıklaması

Yemen'de uluslararası meşruiyeti olmayan Husi Başbakan Abdulaziz bin Habtur, barış sürecinin meşru hükümetle değil Suudi Arabistan'la başlatılması gerektiğini söyledi.

  • AA
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Husilere bağlı Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da, Habtur'un, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Yardımcısı Muin Şerim başkanlığındaki bir heyetle başkent Sana'da bir araya geldiği belirtildi.

Yemen'e saldırı kararının Suudi Arabistan tarafından alındığını ifade eden Habtur, "Siyasi barış süreci, Mart 2015'ten bu yana koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'la başlatılmalıdır." diyerek meşru hükümetin arzu edilen barışın gerçekleşmesi için hiçbir yetki ve fırsata sahip olmadığını savundu.

Şerim ise BM heyetinin görevinin, tarafların fikir ayrılıklarını ortadan kaldırarak barış sürecini kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

BM heyeti, Yemen'de barış sürecinin yeniden başlatılması için önceki gün Sana'ya gelmişti. Söz konusu ziyaret, geçen eylül ayında göreve gelen Şerim'in Sana'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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