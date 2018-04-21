Huzistan'daki gösterilerde yaklaşık 150 gözaltı

İran'dan yayın yapan "asriran" adlı haber sitesine göre, Ahvaz milletvekili Cevad Kazım Elbaci, Huzistan eyaletinde devlet televizyonunda yayınlanan bir programa tepki olarak düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Eyaletteki protesto gösterilerinin barışçıl olduğunu, gösteriler sırasında hiçbir taşkınlık yaşanmadığını aktaran Elbaci, "Protestocular hiçbir şekilde ülkeyi krize sürükleme ya da rejime zarar verme amacında değiller. Sadece İran'lı olduklarını ve bu ülkeyi sevdiğini söylüyorlar." dedi.



İran devlet televizyonunda gösterilen "Kırmızı Başlık" adlı bir çocuk programının 22 Mart'ta yayınlanan bölümünde ülkedeki halkların etnik kimliğini gösteren bir haritada Araplara yer verilmemesi ülkedeki Araplar tarafından "ırkçılık ve ayrımcılık" olarak değerlendirilerek tepki toplamıştı. Başta Ahvaz olmak üzere Huzistan eyaletindeki şehirler günlerce devam eden protesto gösterilerine sahne olmuştu.