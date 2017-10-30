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İbadi IKBY'yi uyardı: Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrol sağlanmalı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlamadıkları takdirde krizin derinleşeceğini belirtti.

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Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasına göre, İbadi, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İbadi, "Federal güçlerin, ülke geneline ve Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlaması gerekir. Bu gerçekleşmezse kriz derinleşir." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bu konuda hızlı davranmadığını kaydeden İbadi, kan akıtılmasını ve durumun kötüleşmesini istemediklerini anlatarak, "IKBY hükümeti ve Erbil'deki bazı partizan basın organları Irak güçlerini öldürmeyi teşvik ediyor." ifadelerine yer verdi.

İbadi, "Tüm Iraklıların tek bir vatanda barışçıl şekilde yaşamalarına önem veriyoruz. Bu da durumun kötüleşmesini engelleyecek caydırıcı Irak gücü olmadan gerçekleşmez." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Bakan Johnson da İbadi hükümetinin adımlarını desteklediklerini aktararak, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin konuyla ilgili diyaloğa geçmeyi arzuladığını bildirdi.

 

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